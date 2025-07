Becker fa un appello a Zverev | Prendi la tua compagna Sophia e vai per favore per favore

Boris Becker si fa portavoce di un appello sincero e urgente a Alexander Zverev: prendi tua compagna Sophia e prenditi cura di te stesso. Dopo il recente sfogo a Wimbledon, la preoccupazione per la salute mentale del tennista si fa sempre più forte. È il momento di ascoltare il cuore e trovare il supporto che meriti, perché la forza più grande sta nell’ammettere di aver bisogno di aiuto. Continuiamo a sostenere Zverev in questo delicato percorso.

Boris Becker si dice preoccupato per la salute mentale di Alexander Zverev dopo il suo sfogo a Wimbledon e gli fa un appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: favore - becker - appello - zverev

Becker fa un appello a Zverev: Prendi la tua compagna Sophia e vai, per favore, per favore; Federer va a vedere Djokovic a Wimbledon, Novak lo sorprende: Abbiamo spezzato la maledizione; Wimbledon 2025, il tabellone aggiornato maschile e femminile: gli avversari di Sinner.

Favore tra italiani, Berrettini batte Zverev e Sinner sarà numero 1 fino a rientro - MSN - Il romano, numero 34 del mondo, supera il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 2- Secondo msn.com

Clamoroso Zverev. che favore a Sinner: subito ko a Indian Wells! Come cambia la corsa per il numero 1 - MSN - Brutto ko per Alexander Zverev, che viene eliminato al secondo turno del torneo di Indian Wells da Tallon Griekspoor. Si legge su msn.com