Pallanuoto maschile Europei Under 16 | Croazia-Italia 14-18

L’Italia under 16 di pallanuoto conquista un’altra vittoria di prestigio a Istanbul, battendo la Croazia 18-14 e consolidando la propria posizione nel torneo europeo. Guidata con grande maestria dal tecnico Federico Mistrangelo, la squadra dimostra spirito di squadra e determinazione. Con questa performance, gli azzurrini si avvicinano sempre più al sogno di ottenere il titolo europeo, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo.

L’Italia, guidata dal tecnico Federico Mistrangelo, supera 18-14 la Croazia e ottiene la seconda vittoria dopo quella di lunedì nell’esordio con il Montenegro per 17-11 nella seconda giornata degli Europei under 16 di pallanuoto maschile. Seconda giornata degli europei under 16 di pallanuoto maschile, in programma a Istanbul fino a domenica 13 luglio. L’Italia, guidata dal tecnico Federico Mistrangelo, supera 18-14 la Croazia e ottiene la seconda vittoria dopo quella di lunedì nell’esordio con il Montenegro per 17-11. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: pallanuoto - maschile - europei - under

Pallanuoto maschile, la Evomet Vela Ancona sogna l'A1: via ai play-off contro Salerno - La Evomet Vela Ancona è pronta a lanciarsi nei playoff di pallanuoto maschile, inseguendo il sogno della Serie A1.

- / La nostra squadra maschile di pallanuoto cat. Ragazzi allenata dal coach Tommaso Perini termina il campio Vai su Facebook

Under 16: Italia subito vincente con Montenegro Vai su X

Pallanuoto maschile, Europei Under 16: Croazia-Italia 14-18; Under 16: Italia subito vincente con Montenegro; News: Pallanuoto, tutto pronto per gli Europei Under 16 maschili: i convocati di Mistrangelo.

Pallanuoto, al via gli Europei Under 16 maschili a Istanbul: esordio azzurro col Montenegro - Da lunedì 7 a domenica 13 luglio si disputeranno gli Europei Under 16 maschili di pallanuoto a Istanbul: l'Italia esordirà col Montenegro ... Lo riporta sportface.it

Under 16: Italia subito vincente con Montenegro - Prendono il via gli europei under 16 di pallanuoto maschile, in programma a Istanbul fino a domenica 13 luglio. Riporta liguriasport.com