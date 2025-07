Nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri verso la ‘specializzazione’ Ai Mondiali di Singapore prime prove generali verso Los Angeles 2028

Gregorio Paltrinieri si prepara a rivoluzionare il suo approccio al nuoto, puntando con determinazione alla specializzazione nei fondi e ai prossimi campionati mondiali di Singapore 2025. Un passo importante che anticipa un percorso verso Los Angeles 2028, segnato da nuove sfide e grandi ambizioni. La sua versatilità e dedizione sono la chiave per scrivere un nuovo capitolo nel panorama mondiale del nuoto in acque libere.

Per la prima volta in carriera Gregorio Paltrinieri si presenta a un Mondiale con uno sguardo sempre più rivolto verso il nuoto in acque libere. Un cambio di rotta graduale ma evidente, che trova una conferma forte e simbolica proprio ai Campionati del Mondo di Singapore 2025, dove il fuoriclasse modenese si cimenterà in tutte le prove del fondo: dalla classica 10 km, alla più breve 5 km, passando per la 3 km a eliminazione (KO System) e la staffetta 4×1500, format sempre più centrale nelle strategie internazionali. Un Paltrinieri così focalizzato sul nuoto di fondo non si era forse mai visto. Se in passato il campione olimpico di Rio 2016 nei 1500 stile libero aveva sempre cercato di bilanciare l’attività tra piscina e acque libere, mantenendo un equilibrio tecnico e mentale tra le due specialità , oggi il suo focus appare spostato con decisione sul mare aperto, anche in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri verso la ‘specializzazione’. Ai Mondiali di Singapore prime prove generali verso Los Angeles 2028

