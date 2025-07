Unicredit sale dell' 1,5% con quota in Commerzbank e Tar

Unicredit continua a muoversi con decisione sui mercati, vendendo il 15% di Commerzbank e mantenendo il 20% dei diritti di voto, mentre sul fronte Banco Bpm si prospettano nuovi sviluppi legati alla partita con l'UE e il ricorso al Tar. Intanto, Piazza Affari registra rialzi significativi: Unicredit +1,5%, Banco Bpm +1,1%, e Commerzbank stabile. La scena finanziaria italiana e tedesca si prepara a nuovi, avvincenti capitoli.

Unicredit sale in Borsa con la quota al 20% anche dei diritti di voto di Commerzbank, e mentre la partita su Banco Bpm potrebbe assumere nuovi risvolti con la lettera dell'Ue all'Italia e l'udienza del Tar di oggi che deve esprimersi sui paletti importi con il golden power. A Piazza Affari Unicredit sale dell'1,5% a 59,10 euro, Banco Bpm guadagna l'1,1% a 10,60 euro. A Francoforte poco mossa Commerzbank (+0,6%).

