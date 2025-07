reportage da ottawa gli eventi promossi dalla federazione abruzzese del canada

A Ottawa, la Federazione abruzzese del Canada ha promosso eventi emozionanti che rafforzano i legami tra le comunità di Pretoro, Rapino e Montelapiano e le loro radici nel cuore della capitale canadese. Un viaggio tra tradizioni, culture e sorrisi, che testimonia quanto il senso di appartenenza sia forte e vivo lontano da casa. Questa immersione nel patrimonio abruzzese non solo unisce le generazioni, ma celebra anche l’identità autentica di questi borghi.

Pretoro, Rapino e Montelapiano rafforzano i legami con le loro comunità nella capitale canadese di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Si torna sempre con il pieno di emozioni quando s’incontrano le nostre comunità all’estero. Qualcosa si lascia quando si va in visita, ma soprattutto molto ci è donato, in termini di conoscenza, scoperta e valorizzazione delle radici. Lo è stato ancor più questa volta, con la missione che i sindaci di tre borghi dell’Abruzzo montano, Pretoro, Rapino e Montelapiano, hanno svolto dal 25 giugno al 4 luglio ad Ottawa – nel mese dedicato al Patrimonio culturale italiano -, su invito della Federazione Abruzzese del Canada Inc. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it