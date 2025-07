Ascolti tv dell’8 luglio il Mondiale per Club Bianca Berlinguer o Un duca all’improvviso

Martedì 8 luglio la televisione ha offerto una serata priva di grandi sorprese, con programmi che spaziano dal cinema al calcio internazionale. Su Rai 1, "Un duca all’improvviso" ha intrattenuto gli spettatori, mentre Canale 5 ha trasmesso la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea. Rete 4 ha invece ospitato Bianca Berlinguer, impegnata a discutere delle tensioni globali e delle sfide diplomatiche. Un quadro variegato che riflette l’eterogeneità dei gusti televisivi italiani.

La serata televisiva di martedì 8 luglio non ha regalato nessuna novità. Su Rai 1 è andato in onda il film Un duca all’improvviso, mentre su Canale 5 è stata trasmessa la semifinale del Mondiale per Club, Fluminense-Chelsea. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove Bianca Berlinguer si è concentrata sullo scenario internazionale, dominato da grandi conflitti e dal tentativo di risolverli per via diplomatica. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è a Washington per l’incontro con Donald Trump: al centro del bilaterale, gli sviluppi della situazione tra Israele e Iran e i negoziati con Hamas per una tregua a Gaza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv dell’8 luglio, il Mondiale per Club, Bianca Berlinguer o Un duca all’improvviso

In questa notizia si parla di: luglio - mondiale - club - bianca

Motonautica: Mondiale Off Shore 2025 dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico - Le acque cristalline del Gargano si trasformano nel palcoscenico di un evento unico: il Campionato del Mondo di Off Shore 2025, dal 3 al 6 luglio a Rodi Garganico.

FORZA GIOVANNI SIAMO FIERI DI TE? GIOVANNI GAROFANI CONVOCATO DALLA JUVENTUS PER IL “MONDIALE PER CLUB 2025” CHE SI SVOLGERA’ NEGLI STATI UNITI DAL 14 GIUGNO AL 13 LUGLIO. Da sabato 14 giugno a domenica 13 lugli Vai su Facebook

Sempre a proposito di "Mondiali" per Club e simili, #Furino solleva il #Mundialito vinto proprio in questo periodo del 1983 ("tre giorni fa", il 2 luglio). Oggi invece, il 5, #Furia ha compiuto 79 anni! Auguri Capitano! Vai su X

Ascolti tv dell’8 luglio, il Mondiale per Club, Bianca Berlinguer o Un duca all’improvviso; Il menù del Real Madrid: ecco cosa mangiano i blancos prima delle partite del Mondiale per Club; Ascolti tv sabato 5 luglio: Bianca Guaccero e Nek in replica battono il Mondiale per Club.

Ascolti tv sabato 5 luglio: Bianca Guaccero e Nek in replica battono il Mondiale per Club - Straordinario risultato negli ascolti tv di ieri sera sabato 5 luglio per Dalla strada al palco in replica, battuto anche il match Real Madrid- Secondo libero.it

Ascolti tv sabato 5 luglio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco e Real Madrid – Borussia Dortmund - Su Canale 5 la partita del Mondiale per Club Real Madrid - Segnala fanpage.it