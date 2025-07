Pronostici Inghilterra-Olanda e Francia-Galles | tutto deciso

Il secondo giorno dell’Europeo femminile in Svizzera si preannuncia infuocato, con Inghilterra-Olanda e Francia-Galles pronte a scrivere pagine decisive del torneo. La favorita campione d’Europa, ancora ferita dalla sconfitta iniziale, si prepara a una sfida difficile contro l’Olanda, mentre le padrone di casa francesi cercano conferme contro il Galles. Scopri formazioni, pronostici e come seguirle in diretta TV e streaming gratis: il campo è pronto a regalare emozioni intense!

Inghilterra-Olanda e Francia-Galles sono partite valide la seconda giornata dell’Europeo femminile che si gioca in Svizzera: formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis La caduta contro la Francia, nella prima partita di questo girone, costringe l’Inghilterra campione d’Europa in carica a vincere per forza contro l’Olanda. Non è una partita semplicissima, diciamolo chiaramente. Questo è il vero girone di fuoco della manifestazione che si sta giocando in Svizzera. Ma le inglesi non hanno altra scelta. E non hanno altra possibilità. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it