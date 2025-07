Nuove Tutele Lavorative per i Malati Oncologici | Approvata la Legge Salva-Lavoro

Le ultime novità nel panorama dei diritti lavorativi arrivano con la legge salva lavoro, approvata definitivamente dal Senato. Questa misura, frutto di un impegno condiviso e bipartisan, tutela i malati oncologici e coloro affetti da patologie gravi, garantendo loro un futuro lavorativo più sicuro. Un passo fondamentale verso una società più equa e solidale, dove nessuno viene lasciato indietro. Scopri come questa legge può fare la differenza nella vita di chi combatte ogni giorno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvazione definitiva al Senato. Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge sulla conservazione del posto di lavoro per i malati oncologici, segnando un importante passo avanti nei diritti dei lavoratori affetti da gravi patologie. Il provvedimento, approvato all’unanimità dai vari gruppi parlamentari, si rivolge a chi è colpito da malattie oncologiche, invalidanti, croniche o rare, offrendo nuove forme di tutela lavorativa e sociale. Chi riguarda la nuova legge. I destinatari della norma sono i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, con una percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, affetti da: Patologie oncologiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nuove Tutele Lavorative per i Malati Oncologici: Approvata la Legge Salva-Lavoro

In questa notizia si parla di: malati - oncologici - legge - lavoro

Malati oncologici: fino all’11 luglio sarà possibile inviare le domande per i rimborsi - Fino all'11 luglio, in Abruzzo, è possibile presentare domanda per rimborsi economici destinati alle famiglie con un membro affetto da patologia oncologica.

Malati oncologici, arriva la legge "salva lavoro": congedo di due anni ma senza stipendio né pensione! - https://laleggepertutti.it/735967_malati-oncologici-arriva-la-legge-salva-lavoro-congedo-di-due-anni-ma-senza-stipendio-ne-pensione… - #Cancro #Tumo Vai su X

Il Senato ha approvato definitivamente la cosiddetta legge salva lavoro dedicata ai malati oncologici: permetterà di mantenere il proprio posto fino a due anni restando in congedo, anche se senza stipendio. Aumentano anche le ore di permesso extra per chi d Vai su Facebook

Norme salva-lavoro per 4 milioni di malati oncologici; Via libera definitivo del Senato al Ddl sui lavoratori con tumore: il congedo passa da 6 a 24 mesi; Salva-lavoro per i malati oncologici: conserveranno il posto per due anni.

Malati oncologici, arriva la legge "salva lavoro": congedo di due anni ma senza stipendio né pensione! - 1430, che introduce nuove tutele per i lavoratori con patologie oncologiche, che siano dipendenti o autonomi. Si legge su informazione.it

Dal Senato l’ok definitivo alla legge ‘salva lavoro’ per i malati oncologici: ecco cosa prevede - L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva e all'unanimità il ddl sulla conservazione del posto di lavoro per i malati oncologici. Lo riporta dire.it