Calciomercato Milan Brown erede di Theo? Il costo e due curiosità

Il calciomercato estivo del Milan si fa sempre più interessante: Archi Brown, talento del Gent, potrebbe essere il nuovo erede di Theo Hernandez. Con un costo stimato e alcune curiosità sulla sua crescita, il giovane promette di portare energia e freschezza alla rosa rossonera. Ma chi è davvero Brown e cosa lo rende così speciale? Scopriamolo insieme, perché il suo arrivo potrebbe rivoluzionare il futuro del Diavolo.

Archie Brown del Gent sembra essere concretamente nel mirino del Milan, per questo calciomercato estivo, per sostituire Theo Hernández. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Brown erede di Theo? Il costo e due curiosità

