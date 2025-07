In The Kitchen Tour a Taurasi l’evento Charming Italian Chef nel Castello Marchionale

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Taurasi: il 14 luglio, il maestoso Castello Marchionale accoglierà l’evento “In The Kitchen Tour”, un elegante viaggio tra sapori autentici e tradizioni culinarie italiane. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dei grandi chef e incontrare i produttori locali, valorizzando il patrimonio gastronomico della Campania. Non mancare, perché questo appuntamento è il punto di incontro tra cultura, gusto e eccellenza italiana, e ti aspetta con…

Il 14 luglio, la bellezza austera del Castello Marchionale farà da cornice alla tappa campana di In The Kitchen Tour, il format firmato CHIC – Charming Italian Chef pensato per favorire l’incontro virtuoso tra cuochi e produttori e promuovere i diversi territori dell’Italia. Un appuntamento esclusivo organizzato, con il patrocinio del Comune di Taurasi, dall’associazione nazionale CHIC che riunisce i professionisti della cucina italiana e riservato ai professionisti della ristorazione. Dalle ore 10 alle 14, il Castello si trasformerà in un vivace laboratorio gastronomico, dove la creatività culinaria diventa un linguaggio comune tra cuochi e produttori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

