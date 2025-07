Aumentano i mercati esteri di riferimento per le imprese bergamasche Ma il quadro geopolitico preoccupa

Le imprese bergamasche guardano con entusiasmo ai mercati esteri, ma il quadro geopolitico instabile solleva preoccupazioni. La presentazione dell’Indagine Internazionalizzazione 2025 di Confindustria Lombardia ha evidenziato come il export continui a crescere, aprendo nuove opportunità , pur tra le sfide di un contesto internazionale complesso. Un quadro in evoluzione che richiede attenzione e strategie mirate per trasformare le criticità in nuove occasioni di crescita.

Si è svolta martedì 8 luglio a Palazzo Gio Ponti a Milano la presentazione dell’ Indagine Internazionalizzazione 2025 di Confindustria Lombardia, curata dal centro studi Assolombarda e realizzata con le altre associazioni territoriali e in collaborazione con Ispi e Sace. L’edizione 2025 dell’Indagine, realizzata su un campione di 1.012 imprese manifatturiere del territorio lombardo attive sui mercati esteri, approfondisce l’impatto della geopolitica sulle decisioni strategiche e organizzative delle aziende. Fra gli altri dati emerge che il 65,5% delle imprese manifatturiere internazionalizzate considera gli scenari geopolitici come il macro-trend di maggiore influenza sulle scelte strategiche, seguiti dall’evoluzione tecnologica (26%) e l’accessibilità a materie prime critiche (18,1%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Aumentano i mercati esteri di riferimento per le imprese bergamasche. Ma il quadro geopolitico preoccupa

Via libera al nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri. Per la prima volta sarà digitale - È stato annunciato un nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri, caratterizzato per la prima volta dall'approccio digitale.

Multinazionali e fondi esteri stanno battendo la regione a caccia di terreni per la costruzione di impianti fotovoltaici. Così i prezzi aumentano e la produzione alimentare diminuisce. Il reportage di Stefano Liberti: intern.az/1Ngu Vai su Facebook

L’ITALIA TORNA PROTAGONISTA Nel 2024, +5% di investimenti diretti esteri (IDE) nel nostro Paese: 224 progetti annunciati, contro i 214 del 2023. Un dato in controtendenza rispetto al calo registrato in Europa (-5%), dove grandi economie come Germa Vai su X

Confindustria, 65,5% imprese lombarde cambia strategia - In un mondo sempre più instabile e frammentato, le imprese lombarde non restano immobili, con il 65,5% delle imprese manifatturiere attive sui mercati esteri ha ridefinito le proprie strategie a causa ... Come scrive ansa.it

Estero, via obbligata per le imprese - Il futuro dell’internazionalizzazione italiana si gioca sulla capacità di costruire reti infrastrutturali moderne che colleghino i distretti produttivi ai mercati globali. Si legge su repubblica.it