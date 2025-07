Meta entra in Essilux con quota da 3 miliardi dopo nuovi occhiali con AI

Meta entra in EssilorLuxottica con una quota da 3 miliardi, segnando un passo importante nell’ambito degli occhiali intelligenti e dei dispositivi indossabili. La mossa riflette l’interesse crescente dell’azienda di Mark Zuckerberg per l’intelligenza artificiale e il suo ruolo nel rivoluzionare il settore della moda tech. Questa partnership potrebbe aprire nuove frontiere nell’esperienza utente e nell’innovazione, trasformando il modo in cui interagiamo con il mondo. Meta ha...

Meta Platforms, il gruppo fondato da Mark Zuckerberg c he controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha acquisito una quota di quasi il 3% del produttore di occhiali italo-francese EssilorLuxottica. L’indiscrezione, rilanciata per prima da Bloomberg, è stata data anche da Reuters, secondo cui testimonia il crescente interesse dei consumatori per i dispositivi indossabili basati sull’intelligenza artificiale. Meta entra in Essilux. Meta ha acquisito una quota d i circa 3 miliardi di euro i n EssilorLuxottic a, multinazionale fondata nel 2018 a seguito della fusione tra l’italiana Luxottica e la francese Essilor, al prezzo di mercato attuale e sta valutando ulteriori investimenti che potrebbero portare la sua quota a circa il 5% nel tempo, secondo Bloomberg News. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Meta entra in Essilux con quota da 3 miliardi dopo nuovi occhiali con AI

