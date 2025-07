Volley B1 | la squadra si radunerà agli ordini di coach De Marco il 21 o 22 agosto Hokkaido la conferma della linea verde | Rivola Russello Gamberini e De Cocinis

La Pallavolo Bologna si prepara a una stagione di grande fermento, con la squadra di volley B1 che si radunerà agli ordini di Coach De Marco tra il 21 e il 22 agosto a Hokkaido. Tra conferme e rivoluzioni, il club lavora intensamente per rinforzare il roster, anche attraverso importanti operazioni di mercato. Una rivoluzione in corso che promette grandi emozioni e sfide avvincenti. Il futuro si sta scrivendo ora, e nulla è ancora deciso.

Rivoluzione in corso, in casa Hokkaido. La dirigenza della Pallavolo Bologna sta discutendo i prestiti dei nazionali Under 18 e 19 Bigozzi e Dalfiume, oltre che del regista Tassoni, classe 2007. Non è ancora stato raggiunto l’accordo economico con l’Anderlini per la triplice operazione, che è ormai instrada. A dimostrarlo, i movimenti di mercato portati avanti dal diesse Pedretti e dal presidente Cappelletti: in regia, ad affiancare il prodotto del settore giovanile Falzone, arriva Rivola, classe 2005, dalla serie C di Sesto Imolese, giocatore di rientro e che tre anni fa fece qualche ingresso in A3: 195 centimetri di altezza, sarà un’alternativa più fisica al talentuoso Falzone (classe 2008), su cui in casa bolognese sono pronti a scommettere a occhi chiusi dopo il finale di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net