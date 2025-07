Tiro a volo l’Italia guarda al futuro | Benelli e Pellielo dovranno svezzare i nuovi campioni con il progetto Beretta NextGen

L’Italia, grande protagonista nel tiro a volo alle Olimpiadi, si prepara a scrivere nuove pagine di successo con il progetto Beretta NextGen. Benelli e Pellielo sono pronti a guidare i giovani talenti verso la conquista di medaglie, sfidando un panorama internazionale sempre più competitivo. Il futuro è alle porte, e con passione e innovazione, l’Italia mira a mantenere il suo prestigio nel mondo del tiro a volo.

L’Italia ha saputo fare incetta di medaglie olimpiche nel tiro a volo, facendo leva su un movimento estremamente competitivo e su alcuni grandi campioni capaci di esaltarsi nel contesto a cinque cerchi. Negli ultimi anni però la concorrenza sta crescendo vertiginosamente sia in termini di quantità che di livello medio, rendendo sempre più difficile il compito della squadra azzurra come dimostra l’unico oro ottenuto (nello skeet misto con Diana Bacosi e Gabriele Rossetti) a Parigi 2024 dopo lo zero di Tokyo 2021. Urge dunque un ricambio generazionale di qualità per mantenere l’Italia ai vertici del tiro a volo internazionale sul medio-lungo periodo, ed è proprio questo l’obiettivo del n uovo progetto annunciato dal gruppo Beretta in collaborazione con la FITAV. 🔗 Leggi su Oasport.it