Marcello Santa Maria è morto poco dopo l'arrivo in ospedale | sarebbe stato aggredito

Una vicenda drammatica scuote Posillipo: Marcello Santa Maria, 53 anni, è deceduto poco dopo il ricovero al San Paolo, in circostanze ancora avvolte nel mistero. Si ipotizza un'aggressione che avrebbe portato alla sua tragica fine, e le forze dell'ordine sono subito scese in campo per fare chiarezza. Un episodio che lascia la comunità sgomenta, ancora più determinata a cercare giustizia e verità. Restate con noi per gli aggiornamenti.

L'uomo, 53 anni residente a Posillipo, è arrivato ieri al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo in condizioni disperate. Qui è morto poco dopo il ricovero. Sarebbe stato vittima di un'aggressione: i carabinieri indagano per fare luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - poco - ospedale - sarebbe

Chiara Francini e il grande dolore che si porta dentro: “È morto poco tempo fa” - Chiara Francini torna in libreria con "Le querce non fanno limoni", un romanzo che affronta il grande dolore che si porta dentro.

GIOVANE ACCOLTELLATO A NAPOLI, MUORE IN OSPEDALE Un 27enne di origini marocchine è morto nella notte all’ospedale del Mare a causa di una profonda ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accoltellato da sconos Vai su Facebook

Marcello Santa Maria è morto poco dopo l’arrivo in ospedale: sarebbe stato aggredito; Un 73enne cade da una barella e muore in ospedale, indagati tre medici e un infermiere; “Ho cambiato ospedale, sarebbe morto”. Ha una grave infezione e lo dimettono, l’Asl telefona alla moglie e si scusa.

Rissa in piazza a Caserta, un 26enne morto accoltellato. Fermati padre e figlio - Lite tra giovani finisce in tragedia: un 26enne è morto accoltellato poco dopo la mezzanotte a San Marco Evangelista, alle porte di Caserta. Segnala msn.com

Ragazzino trovato morto a Grosseto dal cugino, sarebbe caduto dal balcone dei nonni: aveva solo 13 anni - Un giovane è morto dopo due giorni di coma, il ragazzo era arrivato dall'Ucraina ed è caduto dal balcone dei nonni a Grosseto ... Secondo virgilio.it