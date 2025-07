Von der Leyen avanti su taglio costi energia e stop a gas russo

Ursula von der Leyen guida l'Europa verso un futuro più sostenibile, annunciando un avanzamento deciso sui tagli ai costi energetici e lo stop al gas russo. La Presidente della Commissione sottolinea l'urgenza di investire in reti, interconnessioni e sistemi di stoccaggio, per neutralizzare lo svantaggio competitivo e garantire energia accessibile a tutti. La strada è tracciata: ora, l’Europa deve attuare con decisione il suo piano d’azione.

"I costi energetici continuano a rappresentare uno svantaggio competitivo" per l' Europa: "per questo è così importante intensificare gli investimenti in reti, interconnessioni e sistemi di stoccaggio ". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell' Europarlamento. "E' fondamentale attuare pienamente il nostro piano d'azione per un' energia accessibile e rispettare il nostro impegno di eliminare gradualmente le importazioni di gas e petrolio russi entro la fine del 2027. È ora di chiudere il rubinetto e porre fine per sempre all'era dei combustibili fossili russi in Europa", ha evidenziato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen, avanti su taglio costi energia e stop a gas russo

In questa notizia si parla di: leyen - costi - energia - avanti

L’Italia di Giorgia Meloni compie un grande passo avanti verso la sovranità energetica con l’ingresso nell’Alleanza europea per il nucleare. Energia sicura, pulita e a basso costo: la strada giusta per abbandonare le eurofollie ultra-ambientaliste e garantire ind Vai su Facebook

Von der Leyen, avanti su taglio costi energia e stop a gas russo; Von der Leyen, avanti su taglio costi energia e stop a gas russo; Von der Leyen, avanti su taglio costi energia e stop a gas russo.

Von der Leyen, avanti su taglio costi energia e stop a gas russo - "I costi energetici continuano a rappresentare uno svantaggio competitivo" per l'Europa: "per questo è così importante intensificare gli investimenti in reti, interconnessioni e sistemi di stoccaggio" ... Scrive ansa.it

Ue, 100 miliardi per l’industria «green»: costi energia più bassi e meno burocrazia, il piano - MSN - L’obiettivo della Commissione è aumentare gli strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese per portare avanti la decarbonizzazione, abbassare i costi dell’energia e semplificare la ... Come scrive msn.com