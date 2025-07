Vibo Valentia sequestrata maxi piantagione | avrebbe fruttato 11 milioni di euro

Una vasta operazione delle forze dell'ordine a Vibo Valentia ha portato al sequestro di oltre 11 mila piante di marijuana, dal potenziale di 11 milioni di euro. La maxi piantagione, scoperta grazie alla sinergia tra Guardia di Finanza e Sezione Aerea di Lamezia Terme, dimostra come il contrasto al narcotraffico sia una priorità . L’intervento si è concluso con l’arresto di una persona e il sequestro di un’area di 5 mila mq.

Maxi sequestro di marijuana da parte della guardia di finanza di Vibo Valentia. I finanzieri hanno individuato nel territorio del comune calabrese oltre 11mila piante, per un totale di circa 5,5 tonnellate, di canapa indiana con un'altezza variabile tra 1,5 e 2,5 metri. Arrestata una persona. Le attivitĂ , condotte in sinergia con la Sezione Aerea di Lamezia Terme, hanno permesso di sequestrare 5mila mq di terreno muniti di un vasto e articolato impianto di irrigazione. Nell'area si trovavano 11.017 piante, la maggior parte in piena maturazione e prossime al raccolto, il cui valore commerciale supera gli 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vibo Valentia, sequestrata maxi piantagione: avrebbe fruttato 11 milioni di euro

