Kiev | Mosca ha lanciato il più grande attacco dall’inizio della guerra Wsj | Trump valuta l’invio di Patriot all’Ucraina

Le tensioni tra Kiev e Mosca si intensificano: secondo il Wall Street Journal, la Russia ha sferrato il più grande attacco dall’inizio del conflitto, mentre Trump valuta l’invio di sistemi Patriot all’Ucraina. Una situazione che rischia di ridefinire gli equilibri di potere in Europa, con implicazioni che potrebbero influenzare il corso della guerra e la stabilità globale. Restate con noi per approfondire questa crisi in evoluzione.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kiev: “Mosca ha lanciato il più grande attacco dall’inizio della guerra”. Wsj: “Trump valuta l’invio di Patriot all’Ucraina”

In questa notizia si parla di: kiev - mosca - lanciato - attacco

Vertice fantasma, Mosca vuole tenersi tutto. Kiev: «Irricevibile» - Il recente vertice tra Russia e Ucraina a Istanbul si è concluso senza progressi concreti. Mosca ribadisce la sua intenzione di mantenere il controllo su ampie aree, mentre Kiev definisce le proposte russe "irricevibili".

È stato il più pesante attacco aereo dall’inizio del conflitto, quello lanciato nella notte dalla #Russia sull’#Ucraina. Centinaia di droni e missili su numerose città, da #Kiev a #Leopoli. #Zelensky chiede di aumentare la pressione su #Mosca, che però ribadisce: l Vai su Facebook

Zelensky da Mattarella. Kiev, Mosca ha lanciato più grande attacco. Trump: Sanzioni molto dure - Kiev, Mosca ha lanciato più grande attacco da inizio guerra; Kiev, Mosca ha lanciato il più grande attacco da inizio guerra; Kiev: Mosca ha lanciato il più grande attacco dall'inizio della guerra. Massiccio bombardamento su Lutsk.

Kiev, Mosca ha lanciato il più grande attacco da inizio guerra - L'Ucraina ha reso noto che la notte scorsa la Russia ha lanciato il più grande attacco di droni e missili dall'inizio della guerra prendendo di mira principalmente la parte occidentale del Paese. Segnala ansa.it

Zelensky da Mattarella. Kiev, Mosca ha lanciato più grande attacco. Trump: "Sanzioni molto dure" - Kiev, Mosca ha lanciato più grande attacco da inizio guerra L'Ucraina ha reso noto che la notte scorsa la Russia ha lanciato il più grande attacco di droni e missili dall'inizio della guerra prendend ... Riporta msn.com