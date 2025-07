Giugliano | evade dai domiciliari compie una rapina e muore in un canale

Una drammatica vicenda scuote Giugliano in Campania: un uomo, evade dai domiciliari e compie una rapina prima di perdere la vita tentando di fuggire attraverso un canale. La sua fuga, iniziata il 4 luglio, ha portato a un epilogo tragico nel cuore delle campagne. Un episodio che solleva inquietanti questioni sulla sicurezza e sulle conseguenze di decisioni disperate. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, lascia aperti molti interrogativi sulla giustizia e la prevenzione.

L'uomo avrebbe compiuto una rapina a un distributore di carburanti a Giugliano in Campania, dandosi poi alla fuga nelle campagne circostanti attraverso un canale fluviale, dove sarebbe morto. Era evaso dai domiciliari lo scorso 4 luglio, il giorno dopo la moglie aveva presentato la denuncia di scomparsa.

