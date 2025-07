Von der Leyen ' fermi con gli Usa ma puntiamo all' intesa'

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, sottolinea la fermezza dell'Europa di fronte alle recenti misure degli Stati Uniti, che hanno imposto dazi sul 70% del commercio con l'UE. Tuttavia, la priorità rimane quella di trovare un’intesa attraverso il dialogo e il negoziato, puntando a superare le tensioni e rafforzare i rapporti transatlantici. La strada verso un accordo è ancora aperta, e tutti gli sforzi sono concentrati in questa direzione.

Da febbraio, gli Stati Uniti hanno imposto dazi sul 70% del commercio totale con l' Ue. La portata è senza precedenti. La nostra linea è stata chiara: saremo fermi. Ma preferiamo una soluzione negoziata. Stiamo lavorando a stretto contatto con l'amministrazione Usa per raggiungere un accordo e ho avuto un proficuo scambio con il presidente Trump all'inizio della settimana per contribuire a far progredire le cose". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, all'Europarlamento. "Stiamo cercando un quadro chiaro, da cui continuare a costruire. Restiamo fedeli ai nostri due principi.