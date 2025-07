Il mondo dell’agricoltura incontra quello della politica a San Valentino Torio

Il cuore pulsante dell’agricoltura si apre al dialogo con i protagonisti della politica a San Valentino Torio. Un’occasione unica per ascoltare le storie dei contadini e contribuire a plasmare un futuro sostenibile e condiviso. Venerdì 11 luglio alle 18, nel Comune, si presenterà l’evento “L’agricoltura incontra la politica, il contadino racconta”, che venerdì 12 continuerà con un appuntamento ricco di spunti e proposte. Non mancate!

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà presentato venerdì 11 luglio alle 18, presso il Comune di San Valentino Torio, l’evento “L’agricoltura incontra la politica, il contadino racconta”, in programma sabato 12 luglio alle 18 sempre nel Municipio di San Valentino Torio. L’iniziativa nasce per creare un momento di confronto reale tra chi lavora quotidianamente la terra e chi è chiamato a scrivere le regole del suo futuro, mettendo al centro le istanze del mondo agricolo, le sfide attuali e le prospettive di sviluppo sostenibile. Ad aprire l’incontro sarà Alfonso Fiumarella, ideatore dell’evento, seguito dai saluti istituzionali del sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, e del presidente della Pro Loco, Antonio Vastola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il mondo dell’agricoltura incontra quello della politica a San Valentino Torio

In questa notizia si parla di: valentino - torio - agricoltura - incontra

San Valentino Torio: tutto pronto per la marcia della pace - Domani, San Valentino Torio si prepara a ospitare la Marcia della Pace, un'iniziativa significativa per promuovere l'unità e la solidarietà.

Il primo Reading Party “Firework” d’Italia sbarca a Vietri sul Mare: un rituale d’estate tra mare e letteratura; Agricoltura e turismo, nuove reciprocità nelle aree interne: il dibattito a Volturara Irpina; Paestum, Domenica Calcutta all’arena dei Templi. Info e dettagli botteghino.

San Valentino Torio partiti i lavori di messa in sicurezza - MSN - Si è partiti con opere nelle zone in cui insistono le attività commerciali per dare una risposta territoriale a delle esigenze di sicurezza e viabilità. Come scrive msn.com

Incendio a San Valentino Torio, il sindaco invita i residenti ad evacuare - Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio e presidente della provincia di Salerno, ha invitato i propri concittadini a restare chiusi in casa o ad evacuare la zona. Riporta ilmattino.it