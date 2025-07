’Refuse to lose’ il basket in mostra Le opere le immagini e la passione

Nel cuore di Bologna, città intrisa di storia e passione per il basket, nasce ‘Refuse to Lose’: una mostra che celebra l’amore per il gioco attraverso opere d’arte, immagini e storie di vittorie e sfide. Tre giovani creativi uniscono memoria sportiva e creatività per rivivere l’emozione di un culto cittadino. Un appuntamento imperdibile fino al 25 luglio a Corte Isolani, dove il basket prende vita tra arte e passione.

Tre ragazzi, una passione e una città in cui il basket è una sorta di culto cittadino. A Bologna, dove Virtus e Fortitudo hanno scritto pagine epiche di pallacanestro, nasce ' Refuse to lose ', una mostra che fonde memoria sportiva e visione artistica. Il progetto – visitabile fino al 25 luglio negli spazi di Corte Isolani – è firmato da Matteo Novarese, titolare di Sof:Art, insieme con Jacopo Pozzati, presidente dell'archivio Pozzati e con Simone Tribuiani, artista cesenaticense da sempre affascinato dal mondo dello sport. L'esposizione è sia un tributo a Basket City, sia un'indagine collettiva a proposito di quanto la pallacanestro ha lasciato nell'immaginario visivo italiano ed internazionale dagli anni Novanta a oggi.

