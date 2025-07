L’ex portiere della Roma Julio Sergio si è rasato i capelli insieme al figlio Enzo di 15 anni in lotta contro un tumore cerebrale

Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha scelto di affrontare la sfida più difficile con coraggio e amore incondizionato. Insieme al figlio Enzo, 15 anni, si è rasato i capelli per sostenere il percorso contro un tumore cerebrale scoperto nel 2020, dimostrando che la forza di una famiglia può superare ogni ostacolo. Un gesto toccante che ricorda quanto siano potenti la resilienza e il sostegno reciproco.

P arare i colpi della vita con un sorriso e tanto amore. Così Julio Sergio – ex portiere brasiliano della Roma – ha deciso di affrontare il tumore del figlio Enzo. L’ex giallorosso si è rasato i capelli insieme al figlio di 15 anni in vista della chemio che dovrà affrontare per combattere un tumore cerebrale scoperto nel 2020. Sergio ha condiviso il gesto d’amore e di unione con i suoi follower in un video commuovente che ha scaldato il cuore del web e ha mostrato a tutti la forza dei sorrisi e della positività. Nel video si vedono padre e figlio sorridenti mentre il barbiere cerca di lavorare in sincronia su entrambi. 🔗 Leggi su Iodonna.it