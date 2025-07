Dune 3 di Denis Villeneuve | rivelato il titolo ufficiale Dune | Parte Tre e riprese IMAX confermate

L’attesa per il terzo capitolo di Dune si fa sempre più intensa: Denis Villeneuve ha svelato il titolo ufficiale, “Dune: Parte Tre”, e le riprese IMAX sono confermate. Questa saga epica, ispirata al celebre romanzo di Frank Herbert, promette emozioni ancora più coinvolgenti e spettacolari. Resta con noi per scoprire tutte le novità su questa affascinante avventura cinematografica che sta appassionando il mondo intero.

Il prossimo capitolo dell’epica saga di Dune, diretto da Denis Villeneuve, ha finalmente un titolo ufficiale: “Dune: Parte Tre”. Contrariamente ad alcune speculazioni che lo indicavano come “Dune Messiah” – il titolo del libro di Frank Herbert del 1969 da cui il film trarrà ispirazione, che vede Paul “Muad’Dib” Atreides assumere il ruolo di imperatore – il film è elencato su Rentrak come “Dune: Parte Tre”. Tecnologia IMAX: non completamente immersivo, ma ottimizzato. “Dune: Parte Tre” includerà sequenze significative girate con telecamere IMAX, sebbene non sarà interamente prodotto in questo formato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it