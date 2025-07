Branco in prima fila | oggi si apre la corsa agli abbonamenti

Oggi si apre ufficialmente la corsa agli abbonamenti per l’US Avellino 1912, un momento emozionante che coinvolge tutti i tifosi appassionati. La prima fase, riservata ai possessori della “Branco Card”, rappresenta un’occasione imperdibile per sostenere la squadra a tariffe agevolate. Prepariamoci a vivere una stagione all’insegna della passione e del senso di appartenenza, perché ogni abbonamento è un gesto di vicinanza...

Tempo di lettura: 3 minuti Parte ufficialmente oggi pomeriggio la campagna abbonamenti dell' U.S. Avellino 1912 per la nuova stagione. La prima fase è riservata esclusivamente ai possessori della " Branco Card ", che avranno la possibilità di sottoscrivere il proprio abbonamento a tariffa agevolata, sia presso la biglietteria dello stadio "Partenio-Lombardi", sia nei punti vendita del circuito Go2 o online su www.go2.it. La prima fase della campagna abbonamenti durerà dal 9 al 18 luglio. In questa fase per sottoscrivere l'abbonamento è necessario e obbligatorio recarsi presso le biglietterie autorizzate muniti della ricevuta della Branco Card sottoscritta dal 21 maggio al 27 giugno.

