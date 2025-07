maceratese resta gagliardini rossetti tra recanatese e ascoli

Federico Gagliardini, cuore pulsante del Maceratese, rinnova la sua fedeltà alla maglia biancorossa per la terza stagione consecutiva. Con un passato di momenti indimenticabili come il rigore parato ad Ancona, il centrocampista si prepara a scrivere nuovi capitoli di una storia fatta di passione e determinazione. "Sono molto contento – ha detto – di poter dare continuità al percorso iniziato lo scorso anno." La voglia di emergere è più forte che mai...

Federico Gagliardini, classe 1994, vestirà per la terza stagione di fila di biancorosso. Tra gli interventi indimenticabili resta il rigore parato ad Ancona nello spareggio contro la K Sport, match che metteva in palio la promozione in serie D. "Sono molto contento – ha detto il giocatore all’ufficio stampa dei biancorossi – di essere rimasto e di poter dare continuità al percorso iniziato lo scorso anno. Sono entusiasta e motivato a far valere la nostra identità anche in Serie D". La Recanatese sta facendo più di un pensiero sul terzino Edoardo Rossetti, il classe 2006 ha ben fatto nella Civitanovese ma non è affatto da escludere che possa rientrare all’Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net