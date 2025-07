Mercato Juventus il nuovo difensore è una priorità | da Hancko a Laporte chi può arrivare a Torino nelle prossime settimane La lista

Il mercato della Juventus si infiamma con l’obiettivo di rafforzare la difesa: tra Hancko e Laporte, molti nomi sono sul tavolo. La priorità è trovare un innesto di qualità e esperienza per garantire solidità nella prossima stagione. Chi può sbarcare a Torino nelle prossime settimane? Ecco la lista completa dei candidati pronti a fare il grande salto. La corsa al rinforzo continua, e il futuro bianconero potrebbe essere scritto già nei prossimi giorni.

completa. La Juve sta cercando di rafforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima stagione. Diversi profili sono stati individuati per completare una linea difensiva che ha bisogno di solidità e esperienza. Come riportato da Corriere dello Sport, i principali obiettivi per la difesa bianconera sono Jakub Hancko, Aymeric Laporte, Leonardo Balerdi e Federico Pereira, ma la trattativa non sarà semplice, soprattutto per quanto riguarda i costi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com