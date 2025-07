confcommercio spese in aumento ma famiglie restano prudenti

Secondo i dati del rapporto Confcommercio-Censis "Clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane 2025", mentre le spese aumentano, le famiglie italiane restano prudenti, bilanciando il desiderio di normalità con la cautela dettata dall’incertezza. Questo scenario riflette una società in equilibrio tra speranza e pragmatismo, pronta a ripartire senza rinunciare alla prudenza. La sfida sarà trovare il giusto impulso per sostenere la crescita, mantenendo alta la fiducia e la stabilità.

In un contesto globale incerto "l'economia italiana mostra segnali di stabilità e i fondamentali evidenziano una buona salute", "un quadro nel quale, però, le famiglie italiane continuano a mostrare una contraddizione di fondo: da un lato, voglia di normalità e di tornare a spendere, dall'altro prudenza per l'incertezza". E' quanto emerge dal rapporto Confcommercio-Censis "Clima di fiducia e aspettative delle famiglie italiane 2025". Secondo i dati dell'indagine, un quarto delle famiglie italiane teme per il futuro una contrazione dei redditi, ma nonostante ciò, le intenzioni di spesa per l'anno in corso sono in crescita rispetto al 2024 (in primis gli elettrodomestici con un +10,9% rispetto al 2024 e i prodotti tecnologici con un +9,1%), così come le partenze per le vacanze estive (già pianificate dal 37,7% degli italiani, il dato più alto dal 2019) facendo emergere quel desiderio di normalità che comunque prevale tra gli italiani con un 46,5% di "ottimisti nonostante tutto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net