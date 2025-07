Vialli Juve il club bianconero omaggia così il suo ex attaccante in quello che sarebbe stato il giorno del suo 61esimo compleanno – FOTO

Oggi, 9 luglio, la Juventus celebra il compleanno di Gianluca Vialli, un'icona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Il club bianconero ha deciso di ricordarlo con affetto e rispetto, omaggiando il suo passato e il suo inestimabile contributo alla squadra. In questa giornata speciale, la memoria di Vialli rivive attraverso immagini e parole che testimoniano il suo grande impatto sia in bianconero che in nazionale, dimostrando come il suo spirito sia ancora vivo nella storia della Juventus.

Vialli Juve, il club bianconero omaggia così il suo ex attaccante in quello che sarebbe stato il giorno del suo 61esimo compleanno: il messaggio. Oggi, 9 luglio, sarebbe stato il 61° compleanno  di Gianluca Vialli, e la Juventus  non ha mancato di rendergli omaggio, ricordando l’indimenticabile attaccante che ha segnato un’epoca sia in bianconero che nella nazionale italiana. La societĂ ha scelto di commemorare questa data con un messaggio toccante che sottolinea l’importanza che Vialli ha avuto nella storia del club e nella vita di ogni tifoso bianconero. Gianluca.??? pic.twitter.comKdFFaLMFLD — JuventusFC (@juventusfc) July 9, 2025 Vialli, che è stato uno dei grandi protagonisti della Juventus a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vialli Juve, il club bianconero omaggia così il suo ex attaccante in quello che sarebbe stato il giorno del suo 61esimo compleanno – FOTO

Ci sono date che fanno male perché ti ricordano chi non c'è più, ma ancora di più chi è stato capace di vivere fino in fondo. Oggi Gianluca Vialli avrebbe avuto 61 anni: 61 anni di coraggio, di sorrisi regalati anche quando la paura si faceva strada dentro.

