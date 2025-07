Serie D Quindici società hanno presentato domanda di ripescaggio

Quindici società hanno già presentato domanda di ripescaggio in Serie D, tra cui spiccano le ufficiali richieste della Maceratese e della Recanatese, che hanno depositato tutta la documentazione richiesta alla sede della Lnd con esito positivo. La corsa per conquistare un posto in campionato si infittisce: entro il 14 luglio la Co.Vi.So.D fornirà le sue decisioni, lasciando il futuro delle squadre retrocesse ancora incerto.

