Calcio a 5 a 8 e basket Csi Tre squadre approdano alle finali nazionali

Il trionfo delle giovani promesse sportive si fa sentire tra le fila del Csi Pesaro-Urbino, che con orgoglio si prepara a conquistare le finali nazionali di Calcio a 5, Basket e Calcio a 8. Se il calcio a 8 era già un dato di fatto, le altre discipline hanno richiesto impegno e determinazione, dimostrando come lo sport possa essere anche sfida e passione. La strada verso le finali si illumina di grandi aspettative e talento.

Il comitato provinciale Csi ha qualificato tre formazioni alle finali nazionali di Calcio a 5, Basket e Calcio a 8. Se è vero che nel calcio a 8 il risultato era già scontato, con la formazione vincitrice del titolo provinciale (Athletico Bellocchi) qualificata di diritto per le nazionali di Fanano (Modena), per Calcio a 5 e Basket c’è stato da faticare parecchio. A rappresentare per il calcio a 5 il Csi Pesaro-Urbino, e quindi il Csi Marche, alle finali scudetto in programma proprio a Fano e Pesaro dal 9 al 13 luglio, sarà la "Bruscia Impianti e Polver" che dopo aver vinto la fase provinciale si è imposta nella finalissima regionale contro l’Asd Montefiore di Ascoli Piceno, ai rigori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5, a 8 e basket Csi. Tre squadre approdano alle finali nazionali

In questa notizia si parla di: calcio - basket - finali - nazionali

Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma - Domenica 25 maggio 2025, Rai Sport trasmette in diretta eventi sportivi come il Giro d'Italia, equitazione, calcio di Serie C, basket e scherma.

"SportPerTutti Fest", in 10mila in Riviera per le finali nazionali di pallavolo, calcio, basket e nuoto Uisp #Rimini Vai su Facebook

Calcio a 5, a 8 e basket Csi. Tre squadre approdano alle finali nazionali; Finali Nazionali CSI a Cesenatico: Basket Pegli Allievi la miglior squadra ligure; A Castellarano le finali nazionali Attività Paralimpiche di Calcio a 5, Basket, Volley.

Calcio a 5, a 8 e basket Csi. Tre squadre approdano alle finali nazionali - Il comitato provinciale Csi ha qualificato tre formazioni alle finali nazionali di Calcio a 5, Basket e Calcio a 8. Riporta msn.com

Sport: Csi, assegnati dodici scudetti nelle finali nazionali - L'Emilia Romagna saluta il weekend tricolore in cui il Centro Sportivo Italiano (Csi) ha assegnato 12 scudetti, nove nelle finali dei campionati nazionali riservati alle categorie Ragazzi e Under 13 a ... Secondo ansa.it