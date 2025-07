Kean Inter la Fiorentina gioca d’anticipo! Pronto un rinnovo per l’attaccante italiano vice-capocannoniere della scorsa Serie A

L'attenzione del mercato estivo si concentra su Moise Kean, protagonista indiscusso tra gli attaccanti italiani. La Fiorentina si muove in anticipo, puntando a blindare il suo talento con un rinnovo che anticipa le pretendenti e rafforza la propria rosa. Con la clausola rescissoria di 52 milioni di euro, il futuro di Kean resta incerto, ma la Viola si prepara a fare sul serio per consolidare il suo gioiello e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Kean Inter, la Fiorentina anticipa le pretendenti! Pronto un rinnovo per l’attaccante italiano, vice-capocannoniere della scorsa Serie A. Il futuro di Moise Kean è uno dei temi caldi del mercato estivo. L’attaccante della Nazionale e vice-capocannoniere della Serie A è al centro di una vera e propria asta di mercato, con diverse squadre interessate a ingaggiarlo. Il giocatore ha una clausola rescissoria fissata a 52 milioni di euro, ma questa scadrĂ a metĂ luglio, e vari club stanno cercando di inserirsi nella corsa per assicurarsi il suo talento. In particolare, Manchester United e Napoli sono molto attenti alla sua situazione, con i partenopei alla ricerca di un vice per Lukaku, mentre l’ Inter potrebbe diventare un’opzione in caso di rottura con Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com