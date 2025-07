Superman la recensione | ci voleva James Gunn insomma

Dopo tanti reboot, James Gunn sorprende ancora con la sua versione di Superman, un film che mescola leggerezza e ironia in un tributo divertente al supereroe più iconico del fumetto americano. Con un budget di 225 milioni di dollari, questa reinterpretazione si distingue come un b-movie di lusso che saprà conquistare vecchi e nuovi fan. Ecco la recensione di Federico Gironi, per scoprire se questa nuova avventura vale davvero il suo peso d’oro.

