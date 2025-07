Definiti subito i ruoli anche nel settore giovanile il club | Ristrutturati e rinvigoriti La Vigor riparte con nuove figure | L’obiettivo è crescere sempre più

Nel mondo del calcio, chiarire ruoli e responsabilità è fondamentale per il successo. A Senigallia, dopo un 2023 di rinnovamento e rinvigorimento, il club ha definito con precisione la propria struttura, portando nuova linfa nel settore giovanile e nei quadri dirigenziali. Con figure come Magi, Moroni e Jacopo Colombo, l’obiettivo è crescere sempre di più, garantendo un futuro luminoso e solido. La chiarezza organizzativa apre le porte a nuove ambizioni e successi.

Magi e Moroni stanno valutando i profili giusti da inserire in rosa. La società intanto definisce e rende nota la propria struttura dopo l’arrivo di Jacopo Colombo. La comunicazione ufficiale del nuovo organigramma può sembrare secondaria. Non è così a Senigallia: lo scorso anno l’ingresso in società di Robert Lewis, non privo di diffidenza da parte della piazza, ha provocato alcuni interrogativi sui ruoli. Ora l’assetto è molto chiaro, sin da subito. Federiconi Presidente, amministratore delegato Meggiorin, Jacopo Colombo, la vera novità, è il direttore generale, Roberto Moroni invece il direttore sportivo, Christian Romagnoli direttore operativo e poi i consiglieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Definiti subito i ruoli anche nel settore giovanile, il club: "Ristrutturati e rinvigoriti». La Vigor riparte con nuove figure: "L’obiettivo è crescere sempre più»

