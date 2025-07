Juventus colpaccio rossonero a centrocampo | blitz improvviso

La Juventus si prepara a fare un colpo di scena sul mercato: un blitz improvviso che potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Dopo un Mondiale per Club ricco di spunti, i bianconeri sono pronti a rinforzare la mediana con un nome di peso, segnando un passo deciso verso il rilancio. Torino si anima: l’obiettivo è chiaro, e la strategia, pronta a cambiare le carte in tavola, promette di portare nuova energia alla squadra.

In linea mediana, il nome che può completare il reparto: affare significativo in vista a Torino L’avventura della Juventus al Mondiale per Club non è durata moltissimo, ma ha dato delle risposte significative per i bianconeri. La squadra di Tudor è tornata dagli Stati Uniti con le idee piuttosto chiare di che cosa serva sul mercato per puntare in alto. A Torino, la volontĂ , dopo anni difficili, è provare a iscriversi nuovamente alla corsa scudetto, come minimo, e in questo senso occorrerĂ muoversi. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Juventus che dunque lavora per proporre un organico importante per fare bene in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it