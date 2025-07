Papa | bambini hanno diritto alla pace

In un mondo spesso segnato da conflitti e incomprensioni, il Papa rinnova il suo appello affinché i diritti dei bambini alla pace siano al centro dell’attenzione globale. La guerra non può e non deve prevalere sulle speranze di un futuro sereno e giusto. È urgente purificare i cuori e promuovere il dialogo, perché solo attraverso la solidarietà e l’amore possiamo costruire un domani di pace autentica, durevole e condivisa.

9.40 "La guerra non avrà il sopravvento. E i bambini hanno il diritto a una pace autentica, giusta e durevole". Così il Papa rispondendo alle missive dei lettori del mensile Piazza San Pietro, lanciato a novembre 2024 da Francesco. "La situazione appare talora priva di vie d'uscita con rischi di aggravamento, per questo siamo chiamati tutti,con urgenza, alla purificazione del cuore, per costruire relazioni di pace. Insistiamo per il dialogo ad ogni livello, per una vera cultura dell'incontro,come chiedeva il mio amato predecessore". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

