Le date della stagione Eccellenza il 7 settembre il primo turno

La nuova stagione calcistica inizia a prendere forma con le prime tappe già programmate: il primo turno di Eccellenza è previsto per il 7 settembre, un momento atteso da tutti gli appassionati. La Federcalcio Marche ha annunciato le date di inizio delle competizioni regionali e le scadenze chiave per le iscrizioni, offrendo alle società il tempo necessario per organizzarsi al meglio. La corsa alle iscrizioni è aperta: non perdere l’opportunità di essere protagonisti di questa entusiasmante stagione!

La Federcalcio Marche ha svelato le date di inizio di Coppe e campionati regionali, ma anche le varie scadenze che le società dovranno rispettare. Da domani al 22 luglio, con termine alle 19, sarà possibile presentare la domanda d’iscrizione per i campionati di Eccellenza, Promozione e per la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. da domani al 31 luglio, con termine alle 19, sarà possibile presentare la domanda d’iscrizione per i tornei di Eccellenza Femminile, Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores Regionali e Coppa Marche di Prima Categoria, Seconda Categoria ed Eccellenza Femminile. Il 31 agosto si disputeranno le partite di Coppa Italia Eccellenza e Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le date della stagione. Eccellenza, il 7 settembre il primo turno

In questa notizia si parla di: eccellenza - date - stagione - settembre

Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14 - Se sei appassionato di calcio dilettantistico, non puoi perderti le date ufficiali dei prossimi campionati e coppe! La Serie D tornerà in campo domenica 7 settembre, mentre Eccellenza e Promozione partiranno il 14 dello stesso mese.

? Meno di due mesi al via della nuova stagione: è stato pubblicato ieri dal Comitato Regionale Toscana il primo comunicato ufficiale della stagione 2025/26. Appuntamento al 31 agosto per le prime gare ufficiali, con il via alla Coppa Italia di Eccellenza e Vai su Facebook

Eccellenza, arrivano i play off. Stabilite le date di inizio dei campionati; Stagione 2025-26, ecco le date di inizio dei campionati; Dilettanti, le date della nuova stagione.

Le date della stagione. Eccellenza, il 7 settembre il primo turno - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Campionati dilettanti marchigiani, svelate le date di partenza della stagione 2025/26 - Si comincia a fine agosto con la Coppa di Eccellenza e Promozione, il 21 settembre sarà la volta dei tornei di Prima e Seconda Categoria e degli Juniores regionali ... Scrive anconatoday.it