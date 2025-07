Commerzbank UniCredit sale al 20% e va verso il 29% dei diritti di voto convertito in azioni il 10% dellaposizione sintetica

UniCredit accelera sulla sua strategia di rafforzamento in Commerzbank: dopo aver ottenuto le autorizzazioni da BCE, Bundeskartellamt e FED, ha convertito circa il 10% della posizione sintetica in azioni, puntando a raggiungere il 29% dei diritti di voto. Questa mossa sottolinea la volontà del gruppo di consolidarsi nel cuore dell’Europa finanziaria, aprendo nuovi orizzonti di crescita e opportunità . La recente escalation promette interessanti sviluppi per gli investitori e il mercato.

Dopo le autorizzazioni di BCE, Bundeskartellamt e FED, UniCredit ha convertito circa il 10% della posizione sintetica in Commerzbank e prevede di salire fino al 29% dei diritti di voto UniCredit ha aumentato la partecipazione in Commerzbank. La banca ha annunciato di aver portato la propria q.

