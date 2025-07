Scavi di Ercolano a portata di clic | migliaia di dati immagini e modelli 3D sul nuovo portale Open Data

Scopri gli scavi di Ercolano come mai prima d’ora grazie al nuovo portale Open Data, che mette a disposizione migliaia di dati, immagini e modelli 3D. Un’infrastruttura digitale innovativa, realizzata con tecnologia open-source CKAN, apre le porte alla conoscenza e alla cultura, offrendo un accesso senza precedenti alle meraviglie archeologiche del sito. Entrate nel cuore della storia e lasciatevi sorprendere dai tesori nascosti sotto i vostri occhi.

Il Parco Archeologico di Ercolano lancia il suo portale Open Data, un’infrastruttura digitale che rende liberamente accessibili migliaia di dati, immagini e modelli 3D provenienti dalle attività di scavo, ricerca e conservazione del sito archeologico. Il portale, sviluppato con la tecnologia open-source CKAN, rappresenta uno dei più avanzati sistemi di gestione open data nel panorama culturale italiano. Tra i materiali pubblicati figurano: oltre 2.100 modelli 3D in alta risoluzione delle strutture e dei reperti; più di 2.400 reperti archeologici geolocalizzati, con informazioni dettagliate sui contesti di ritrovamento; oltre 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

