L’atalanta vacilla L’Al Qadsiah insiste L’offerta per Retegui salirà a 60 milioni

L’asta per Mateo Retegui si infiamma, con l’Al Qadsiah che rilancia a 60 milioni, sfidando l’Atalanta decisa a blindare il suo gioiello. La trattativa si fa incandescente: il club arabo non molla e potrebbe offrire un ingaggio stellare, mentre i bergamaschi vogliono preservare il valore del loro attaccante. La sfida è aperta, e il futuro di Retegui potrebbe scriversi da un momento all’altro...

Nuova offerta dell’Al Qadsiah per Mateo Retegui passato dagli iniziali 45 milioni a circa 53. Non ancora sufficienti perché l’ Atalanta non ha intenzione di cedere il cannoniere dell’ultimo campionato, con 25 reti, a meno dei 60 fissati anche per Ederson. Il club arabo però vuol far salire anche la sua offerta, e avrebbe una prima disponibilità dall’attaccante cui sarebbe stato offerto un faraonico ingaggio da 15-16 milioni annuali, dieci volte l’attuale stipendio, per almeno tre anni. Intanto la dirigenza atalantina si prepara ad un piano B nel caso si concretizzi la cessione del suo bomber, pur avendo comunque in casa il rientrante Scamacca, che sarà in gruppo già da fine luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’atalanta vacilla. L’Al Qadsiah insiste. L’offerta per Retegui salirà a 60 milioni

In questa notizia si parla di: offerta - milioni - atalanta - qadsiah

Sudakov al Napoli, offerta da 35 milioni: la risposta dello Shakthar - Il Napoli si prepara a sfidare il Parma, ma nel frattempo emergono novità sul mercato. Dopo l'offerta di 35 milioni per Sudakov, lo Shakhtar ha risposto.

? Tema possibili uscite in casa Atalanta. L’Al Qadsiah non molla Mateo Retegui. In giornata è stata presentata la seconda offerta ufficiale dal valore di 53 milioni di euro, rifiutata dall’Atalanta che però continua a chiederne 60. Il club arabo aspetta Vai su X

L’Al-Qadsiah ci prova per Retegui, mettendo sul piatto circa 40 milioni di euro. Offerta congrua per il cartellino del centravanti nerazzurro? Sull’attaccante dell’Atalanta c’è anche il Milan. ? Vai su Facebook

L’Al-Qadsiah fa sul serio per Retegui: offerta da 53 milioni all'Atalanta, la risposta della Dea; Calciomercato Atalanta, piace il 20enne senegalese Malick Diouf. Lo Slavia Praga vuole 20 milioni; Atalanta, no a 53 milioni per Retegui: l'Al-Qadsiah pronto a rilanciare.

L’atalanta vacilla. L’Al Qadsiah insiste. L’offerta per Retegui salirà a 60 milioni - Non ancora sufficienti perché l’Atalanta non ha intenzione di cedere il cannoniere dell’ultimo campionato, ... Secondo sport.quotidiano.net

L'Atalanta fa muro su Retegui: respinta maxi-offerta dall'Arabia - Il grande rifiuto all'Arabia Saudita e ai petrodollari degli sceicchi arriva dall'Atalanta, che avrebbe rispedito al mittente (in questo caso l'Al Qadsiah) addi ... Da msn.com