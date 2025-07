Chi era Camillo Cantoli il 55enne morto per salvare il bimbo della compagna in mare a Francavilla a Mare

Camillo Cantoli, 55 anni, è diventato un eroe silenzioso a Francavilla al Mare, sacrificando la propria vita per salvare un bambino e il cuginetto in mare. Imbianchino di professione e con una passione per l’agricoltura, ha dimostrato che il vero coraggio si manifesta nei momenti più difficili. La sua storia è un tributo alla generosità e al valore dell’altruismo, lasciando un messaggio potente per tutti noi. Continua a leggere.

Il 55enne Camillo Cantoli è morto per un malore dopo aver soccorso il figlioletto della compagna e il suo cuginetto in mare a Francavilla al Mare. Cantoli lavorava come imbianchino e in passato aveva aperto una piccola attività agricola.

Doveva essere un pomeriggio in spiaggia come tanti e invece si è tramutato in tragedia. Un uomo di 55 anni, Camillo Cantoli, è morto ieri nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera di Francavilla al Mare (Chieti) per soccorrere due bambini in difficoltà tra le

