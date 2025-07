Superman di James Gunn è un simbolo di speranza per noi per i cinecomics e per il mondo che vorremmo

Superman di James Gunn si presenta come un simbolo di speranza e rinascita, un eroe che incarna i valori più profondi del cuore umano. Inizia in medias res, con un countdown che ci catapulta tra epoche leggendarie e battaglie recenti, evitando lunghe narrazioni sulle origini. Gunn sceglie di mostrare il vero volto di Superman: un eroe vulnerabile e determinato, pronto a riscrivere il futuro del cinecomics e del mondo. Ma…

Superman inizia in medias res con un countdown. 3 milioni di anni fa ha inizio l'era degli dei e dei mostri, 30 anni fa Kal-El arriva sulla terra, 3 anni fa Clark Kent indossa per la prima volta il costume di Superman e 3 minuti fa l'uomo d'acciaio perde per la prima volta una battaglia. James Gunn non vuole perdere tempo, non vuole raccontare ancora e ancora (come annunciato in tutti i modi) le origini del più grande supereroe di sempre. Ma catapulta lo spettatore direttamente nell'azione, nel vivo dell'attività da superuomo dell'azzurrone. Scelta necessaria anche semplicemente per distaccarsi, per allontanarsi ormai del tutto da quell'universo che Zack Snyder aveva tenuto in piedi con i denti anche se era ormai morto e sepolto.