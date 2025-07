Matteo Bassetti | Attenzione non è vero che i taglieri in plastica sono meglio Il legno inattiva tutti i batteri nel giro di tre minuti

Matteo Bassetti sfata il mito: i taglieri in plastica non sono più sicuri di quelli in legno. Contrariamente a quanto si crede, il legno inattiva i batteri nel giro di soli tre minuti, offrendo una protezione superiore. L’esperto infettivologo condivide un video in cui confronta i due materiali, sottolineando l'importanza di scelte consapevoli per la nostra salute. Ecco perché, quando si parla di igiene in cucina, il legno potrebbe sorprendentemente essere la scelta migliore.

Contrordine: non sono i taglieri in plastica quelli più sicuri quando si tratta di igiene e segnatamente di batteri, ma quelli in legno. A dirlo è l’infettivologo Matteo Bassetti, che da tempo informa i suoi follower sui rischi per la salute che si annidano negli aspetti quotidiani della nostra vita. “Due taglieri che abitualmente utilizziamo nella nostra pratica quotidiana, uno di legno e uno di plastica”, mostra in video Bassetti. “Siamo abituati a pensare che sia meglio la plastica del legno dal punto di vista dei batteri”, “E invece no – spiega l’infettivologo – uno studio del Wisconsin ha dimostrato che il tagliere di legno entro tre minuti è in grado di inattivare tutti i batteri che vanno sulla superficie e entrano dentro, mentre nella plastica rimangono vivi più a lungo e sono in grado di sopravvivere per anche molto più a lungo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: legno - plastica - bassetti - taglieri

Matteo Bassetti: “Attenzione, non è vero che i taglieri in plastica sono meglio; Miliardi di batteri nelle spugne da cucina, anche nei taglieri di legno.

Matteo Bassetti: “Attenzione, non è vero che i taglieri in plastica sono meglio. Il legno inattiva tutti i batteri nel giro di tre minuti” - Contrordine: non sono i taglieri in plastica quelli più sicuri quando si tratta di igiene e segnatamente di batteri, ma quelli in legno. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Quale tagliere scegliere in cucina? Bassetti: "Meglio il legno della plastica, elimina i batteri" - Molti d'intuito potrebbero scegliere il modello in plastica piuttosto che quello in legno. Lo riporta today.it