Svilar rinnova Dybala rientra | la Roma blinda il suo cuore

La Roma ha fatto un passo importante verso il futuro, rinnovando il contratto di Mile Svilar fino al 2030 e confermando la sua fiducia nel talento serbo. Questa mossa strategica non solo rafforza la porta giallorossa, ma rappresenta anche un segnale di stabilità e ambizione per il club capitolino. Con questa decisione, la Roma si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo e a blindare il cuore della sua difesa.

Il primo passo per costruire il futuro è stato compiuto. Con una mossa decisa e pianificata, la Roma ha trovato l’accordo per il rinnovo di Mile Svilar, blindando il portiere serbo fino al 30 giugno 2030. Un’intesa strategica che non riguarda soltanto la stabilità tra i pali, ma che segna il punto di partenza di un nuovo ciclo tecnico voluto fortemente dalla società . Svilar, il sì fino al 2030: nessuna clausola, ingaggio da big. Come riportato dal Corriere della Sera, le firme sono attese entro la fine della settimana, ma l’intesa è già definita in ogni dettaglio: Svilar guadagnerà 4 milioni di euro netti a stagione, con un contratto a salire e senza clausole rescissorie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar rinnova, Dybala rientra: la Roma blinda il suo cuore

In questa notizia si parla di: svilar - roma - rinnova - dybala

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030 - Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

Il Borsino delle 12. Tutte le notizie di mercato della mattinata in un solo articolo per voi. https://www.romanews.eu/il-borsino-delle-12-roma-svilar-rinnova-hojlund-sogno-dattacco-poi-spunta-salah-del-rennes-per-la-trequarti-calciomercato-roma/ #ASRom Vai su Facebook

Rinnovo Dybala, la Roma vuole spalmare l'ingaggio: la strategia di Massara; Roma, tra recupero e rinnovo: Dybala pronto a riabbracciare Gasperini; Calciomercato Roma: ancora lontano il rinnovo di Svilar.

Svilar rinnova con la Roma, scopri i 5 portieri di Serie A dal valore di mercato più alto - Il calciatore serbo ha rinnovato con i giallorossi: scopri quali sono i 5 portieri del campionato italiano con il valore più alto di mercato ... calciomercato.it scrive

Roma, è fatta per il rinnovo di Svilar. Presentata la nuova maglia. Idea Hojlund per l’attacco - Si mette un punto definitivo sulla questione rinnovo per il portiere serbo, mentre continuano ad aumentare i pretendenti per Rios del Palmerais. Lo riporta msn.com