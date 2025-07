Ex brigatisti e terroristi dei Fratelli Musulmani | chi c' è dietro la moschea di Roma

A Centocelle sorgerà la seconda moschea più grande di Roma, un simbolo di convivenza e fede. Ma dietro le sue mura si cela un intreccio misterioso tra fratellanza musulmana e brigate rosse, con figure chiave come Ben Mohamed Mohamed e Maurizio che sollevano interrogativi su interessi nascosti e alleanze sfuggenti. È un capitolo che apre una finestra su un’area complessa e strategica della capitale, dove fede e politica si mescolano in modo inaspettato.

Si trova a Centocelle la nuova moschea che verrà costruita a Roma, sarà la seconda più grande della Capitale, con una capienza di mille persone e sorgerà a piazza delle Camelie, presso il palazzo dell'ex mobilificio Gaggioli. Ma chi c'è dietro? Secondo quanto ci risulta c'è uno strano intrigo tra fratellanza musulmana e brigate rosse. Sono due le figure chiave che orbitano nell'ambiente e nello specifico sono Ben Mohamed Mohamed e Maurizio Falessi, spesso accanto al predicatore in diversi contesti. Il primo è l'imam della moschea ed ex presidente dell'associazione Al Huda, anche se ora a ricoprire quel ruolo, per sostituirlo, è stata da lui nominata la moglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ex brigatisti e terroristi dei Fratelli Musulmani: chi c'è dietro la moschea di Roma

In questa notizia si parla di: moschea - dietro - roma - brigatisti

Il Pd vuole la moschea a Genova. Dietro ci sarebbero i soldi del Qatar - A meno di una settimana dal voto a Genova, il centrodestra schiera Pietro Piciocchi e il centrosinistra Silvia Salis.

Fermatelislam. Dietro la moschea di Roma ex brigatisti e terroristi dei Fratelli Musulmani Slitta lo stop ai diesel Euro 5 L'ultima gaffe di Schlein: esalta il modello Sanchez ma l'Europa lo boccia La #primapagina ?Siamo in #edicola #9luglio #iltempoquoti Vai su X

Roma, chiusura per un'altra moschea - Il Messaggero - Ieri mattina la Polizia di Roma Capitale è intervenuta nel quartiere Centocelle, Municipio VI, per apporre i sigilli ad alcuni locali siti in via dei Gladioli 14, che venivano utilizzati senza ... Riporta ilmessaggero.it

Roma, moschea abusiva sequestrata a Tor Pignattara - Sigilli alla moschea abusiva di via della Marranella, nel quartiere Tor Pignattara a Roma. Secondo ilgiornale.it