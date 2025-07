Libia perché il ministro Piantedosi e la delegazione Ue sono stati bloccati e respinti a Bengasi

Perché il ministro Piantedosi e la delegazione UE sono stati bloccati e respinti a Bengasi? La decisione delle autorità libiche orientali, guidate da Haftar, di impedire l’ingresso rappresenta un episodio delicato che potrebbe avere implicazioni significative. Ma cosa c’è dietro questa mossa e quali ripercussioni potremmo aspettarci? Entriamo nel dettaglio per comprendere le motivazioni e le conseguenze di questo episodio...

La delegazione Ue, in cui c’era anche il ministro Piantedosi, è stata respinta all’aeroporto a Bengasi dal governo di Haftar. Ecco le ragioni. Una “ palese violazione delle norme diplomatiche” a detta delle autorità della Libia orientale, controllata dal generale Khalifa Haftar, rischia di avere delle ripercussioni a livello diplomatico e anche sui flussi migratori dei prossimi mesi. (Ansa Foto) – notizie.com Nella dichiarazione ufficiale si legge che alla delegazione europea è stato notificato “ l’obbligo di lasciare il territorio libico quali persone non gratae”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Libia, perché il ministro Piantedosi e la delegazione Ue sono stati bloccati e respinti a Bengasi

In questa notizia si parla di: libia - ministro - piantedosi - delegazione

Libia, il primo ministro scarica Almasri: “Mai chiesto l’estradizione all’Italia, è un criminale” - Il primo ministro libico Dabaiba smentisce di aver mai chiesto l’estradizione di Almasri, definendolo un criminale.

Libia, respinto il ministro Piantedosi Bengasi contro la delegazione dell’Unione Europea L’incidente con le autorità della Cirenaica sotto il comando di Haftar @vpiccolillo, @Corriere Vai su X

Una delegazione Ue guidata dal ministro italiano Matteo Piantedosi è stata bloccata in Libia dal governo parallelo di Bengasi, che ha annullato la visita accusando violazioni della sovranità nazionale. I membri della missione sono stati dichiarati “persone non Vai su Facebook

Perché la Libia ha respinto la delegazione Ue col ministro Piantedosi; Libia, Governo Bengasi respinge delegazione Ue con Piantedosi; Libia, governo di Bengasi respinge delegazione Ue con Piantedosi.

Il ministro Piantedosi in missione con delegazione Ue respinto in Libia: "Ingresso illegale" - Rai ed i suoi 916 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Lo riporta rainews.it

Cosa è successo all’aeroporto di Bengasi al ministro Piantedosi, respinto come “persona non grata” - Le autorità della Libia orientale hanno ordinato di lasciare il Paese alla delegazione composta da Piantedosi, dai colleghi di Grecia e Malta e dal commissario ... Come scrive fanpage.it