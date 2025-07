Sommer via dall’Inter adesso scelto il sostituto | preferito a Donnarumma

L’Inter si prepara a rivoluzionare il proprio reparto portieri: Yann Sommer, ormai pronto a lasciare i nerazzurri, potrebbe trovare una nuova casa al Galatasaray, dove lo attende anche Calhanoglu. La sessione estiva si fa infuocata, con altri top club e grandi nomi pronti a cambiare maglia. La domanda ora è: chi sostituirà definitivamente Sommer? Scopriamolo insieme.

Deciso l’erede del portiere svizzero che potrebbe finire al Galatasaray con Calhanoglu Non solo Calhanoglu, anche altri big dell’ Inter potrebbero dire addio in questa sessione estiva. Tra questi figura Yann Sommer, nel mirino anche lui del Galatasaray. Sarà solo una casualità, ma i due stanno trascorrendo un pezzo di vacanza insieme. (LaPresse) – Calciomercato.it Il contratto del portiere elvetico scade a giugno 2026. L’Inter non ha certo intenzione di rinnovarlo, anzi è da un bel po’ che sottotraccia si sta muovendo per l’erede. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sommer via dall’Inter adesso, scelto il sostituto: preferito a Donnarumma

L’Inter ha scelto il sostituto di Sommer: è già in Serie A - Si tratta di Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’ Atalanta che è anche nel giro della Nazionale Italiana e sicuramente è uno dei migliori interpreti nostrani del ruolo di portiere. Riporta passioneinter.com