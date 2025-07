Avengers Doomsday guai per il film Marvel | il terzo atto non è ancora stato scritto?

Per perfezionare ogni dettaglio e garantire un'esperienza epica ai fan, lasciando il pubblico ansioso di scoprire come si concluderà questa avventura senza precedenti.

Avengers: Doomsday era originariamente previsto per il prossimo maggio, ma è stato recentemente posticipato al dicembre 2026. Per quanto molti fan siano rimasti delusi dalla notizia, la maggior parte sembra concordare sul fatto che si tratta della mossa giusta, che darà ai Marvel Studios il tempo di realizzare il miglior film possibile. Molti dei blockbuster dello studio sono stati scritti mentre le macchine da presa stavano già girando, e all'inizio dell'anno abbiamo appreso che le riprese di Avengers: Doomsday erano iniziate senza una sceneggiatura completa di Stephen McFeely.

