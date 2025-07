Varese droga nascosta in mobili | sequestrati 115 kg di cocaina pura

Un’indagine lunga oltre un anno della Guardia di Finanza di Varese ha portato al sequestro di ben 115 kg di cocaina pura nascosta in mobili di legno provenienti dal Perù, pronti a essere distribuiti nel territorio. Questo maxi sequestro, che avrebbe generato decine di milioni di euro, ha anche portato all’arresto del corriere e alla definitiva cattura di un’organizzazione criminale. La lotta allo spaccio si rafforza, ma la sfida rimane ancora aperta.

Nel corso di un'indagine durata oltre un anno, la guardia di finanza ha sequestrato 115 kg di cocaina pura all'80%, occultata in mobili di legno provenienti dal Perù. La droga, destinata al mercato dello spaccio nei boschi del Varesotto, avrebbe fruttato decine di milioni di euro. Arrestato il corriere e smantellata l'organizzazione criminale.

