Per il regime forfettario è prevista l’Iva a cadenza trimestrale Sugli acquisti esteri

Il regime forfettario 232 prevede l’applicazione dell’IVA a cadenza trimestrale sugli acquisti esteri, semplificando notevolmente gli adempimenti fiscali. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2025, vengono introdotte novità rilevanti che interessano direttamente i titolari di partita Iva in regime forfettario. Tra aggiornamenti su concordato preventivo, giustizia tributaria e sanzioni, il primo aspetto su cui si concentra l’attenzione è strettamente legato alla gestione degli adempimenti fiscali...

Il Decreto Legislativo n. 812025 ha introdotto due importanti novità che coinvolgono direttamente i titolari di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario. Sono diversi gli argomenti sui quali orbita il nuovo documento e si concentrano principalmente sul concordato preventivo, sulla giustizia tributaria e sulle sanzioni. Per quanto riguarda i contribuenti forfettari sono questi gli aspetti sui quali insiste: il primo è strettamente connesso con i codici Ateco, i quali, almeno per i forfettari, è rilevante per determinare quale sia il coefficiente di redditività ed è importante per determinare quali siano le imposte dovute.

Obbligo esterometro anche per i forfettari; Forfettari: semplificazioni per il reverse charge; Acconto Iva 2024 al 27.12.2024.

